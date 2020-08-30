Стала известна дата старта предвыборной кампании на Украине

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30.08.2020, 19:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинЦентральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября начало избирательного процесса (начало избирательной кампании) очередных местных выборов, которые состоятся 25 октября.

«Тридцатого августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия объявила с 5 сентября 2020 начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года. Решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины», – сообщается на сайте ЦИК Украины.

Выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможных причинах недопущения жителей Донбасса до свободных выборов.



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