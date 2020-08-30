Президент Турции пригрозил «народам Греции и Франции»

30.08.2020, 19:48, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил в некомпетентности власти Греции и Франции в послании выпускникам военной академии сухопутных войск в Анкаре, пригрозив этим странам последствиями в связи с кризисом в Средиземноморье.

«К нашей борьбе с терроризмом прибавились угрозы нашим интересам и правам в Средиземном и Эгейском морях. Мы боремся со всеми угрозами и бросаем вызов нашим врагам. Стрелы выпущены и обязательно достигнут своей цели. Народы Греции и Франции знают, что им грозит из-за их некомплектности их правителей?» – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

В последние недели отношения между Грецией и Турцией обострились в связи с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало геологоразведочные работы в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность.

В середине августа газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что в конфликт между Турцией и Грецией вмешалась французская сторона.