Мнение: Автопробег в поддержку Лукашенко
30.08.2020, 19:35, Разное
В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/6132132.html
Колонна БМП-2 в Минске проследовала к центру города.
Всего насчитали 12 единиц.
Как уже шутят на этот счет, в Минске прошел автопробег мотострелков в поддержку Лукашенко.
Плюс для оценки численности митинга 30 августа. Вид с квадрокоптера.
Очевидно, что до явки 16 и 23 августа не дотянули.
Поэтому вместо рассказов про 200-300 тыс. в прошлые разы, оппозиция более скромно говорит о 100 000.
В реальности же речь идет о нескольких десятках тысяч.
Милиция блокирует продвижение к резиденции Лукашенко.
В центре Минска уже задержано 125 человек. Пока все в облегченном режиме, вчера в Берлине задержали более 300.
Источник: Colonel Cassad
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