Мнение: Автопробег в поддержку Лукашенко

30.08.2020, 19:35, Разное

В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/6132132.html

Колонна БМП-2 в Минске проследовала к центру города.

Всего насчитали 12 единиц.

Как уже шутят на этот счет, в Минске прошел автопробег мотострелков в поддержку Лукашенко.

Плюс для оценки численности митинга 30 августа. Вид с квадрокоптера.

Очевидно, что до явки 16 и 23 августа не дотянули.

Поэтому вместо рассказов про 200-300 тыс. в прошлые разы, оппозиция более скромно говорит о 100 000.

В реальности же речь идет о нескольких десятках тысяч.



Милиция блокирует продвижение к резиденции Лукашенко.

В центре Минска уже задержано 125 человек. Пока все в облегченном режиме, вчера в Берлине задержали более 300.