 

Серебренников и Богомолов снимут комедийный детектив по мотивам дела Ефремова

30.08.2020, 19:26, Разное

Режиссеры Кирилл Серебренников и Константин Богомолов объявили о планах совместно снять комедийный четырёхсерийный фильм по мотивам дела актера Михаила Ефремова. В нем будут в том числе и элементы трагедии, но в целом лента будет характеризоваться, как «комедийный детектив – буффонада с нотками фарса».

По сюжету талантливый актёр, любимец всей страны (роль исполнит Никита Ефремов) попадает в несчастный случай на дороге, в результате которого гибнет человек. Полиция пытается обвинить его в происшествии, однако его друг детства, сыщик (Александр Петров) сомневается в официальной версии и считает, что актёра могли подставить. Он ведёт своё расследование, в ходе которого вскрываются новые и новые факты: актёр не просто не совершал ДТП, а ещё и спокойно спал дома в тот момент. В это время старый приятель главного героя, актёр театра и адвокат по совместительству (Андрей Бурковский) делает всё, чтобы развалить дело в суде. Роль судьи будет исполнять Никита Джигурда.

Съёмки фильма начнутся уже в сентябре. Его название пока не разглашается, как и полный актёрский состав, однако создатели уже заверили, что лента будет «бомбой в хорошем смысле этого слова».

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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