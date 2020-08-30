Израильскую вакцину от COVID-19 и свиного гриппа испытают на Аркадии Бабченко

30.08.2020, 19:26, Разное

Иерусалимский институт Левинштайна перешёл ко второй фазе испытаний вакцины Chabad, предназначенной для предотвращения коронавирусной инфекции и свиного гриппа.

В испытаниях новейшей вакцины, сделанной на ртутных стабилизаторах, пожелали участвовать ряд ведущих учёных Израиля, а также некоторые репатрианты и граждане иностранных государств. Среди них стоит особо отметить бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко, заявившего о желании стать добровольцем.

– Моё желание помочь миру и Израилю в создании вакцины от ковида и свиного гриппа заставляет меня записаться в добровольцы. Кроме того, правительство Израиля выплатит мне денежное пособие и позволит продлить срок пребывания в стране. Поэтому, как только мне стало известно о возможности участвовать в научном эксперименте, я сразу ей воспользовался, — написал Бабченко на своей странице в Facebook.

В конце послания журналист оставил реквизиты своего электронного кошелька и карты «Приватбанка».