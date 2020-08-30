Помпео отметил вклад Абэ в укрепление американо-японских отношений

30.08.2020, 19:20, Новости дня

США высоко ценят весомый вклад премьер-министра Японии Синдзо Абэ в укрепление двусторонних отношений, которые стали «самыми прочными за все время», отмечается в опубликованном в субботу заявлении госсекретаря США Майка Помпео в связи с объявлением об отставке главы японского правительства.

«Он выступал за то, чтобы наш альянс стал краеугольным камнем мира и безопасности, и продвигал свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион, работая вместе с США над созданием сети региональных партнерств», – заявил глава американской дипломатии.

Помпео поблагодарил Абэ за «многолетнюю преданную службу» и пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.