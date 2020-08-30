 

“Силиконовые нравятся, а жирные нет!”: Настя Ивлеева впечатлила поклонников фото в мини-бикини

30.08.2020, 19:17, Разное

Популярная ведущая и инста-блогер Настя Ивлеева разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram свежий фотоснимок, на котором продемонстрировала стройную фигуру в мини-бикини. Образ знаменитости вызвал неоднозначную реакцию поклонников.
В настоящее время ведущая телепрограммы “Орел и Решка”, вернувшаяся в строй после карантина, в компании с соведущей Юлией Коваль находится за границей, где обе занимаются съемками материалов для новых выпусков. Кроме того, Настя Ивлеева не забывает радовать подписчиков своими свежими фотоснимками, один из которых недавно разместила в своем Stories. На фото красавица позирует в номере отеля, одетая лишь в весьма открытое чёрное мини-бикини, открывающее взору зрителя подтянутую талию и стройные ноги. На голове ведущей красуется такого же цвета бейсболка, а в руках она держит смартфон, которым осуществляет съемку, и теннисный мяч.

Большинство фолловеров восприняли выложенный кадр с восторгом, однако некоторые посетители страницы не в первый раз посетовали, что у похудевшей на десяток килограммов инстадивы визуально уменьшился объем бюста. Красотка посчитала нужным отреагировать на данные замечание, ответив критикам на страницах одного из изданий. В частности, Ивлеева упомянула, что наличие “жирных” сисек является сопутствующим фактором такой же полной фигуры.

“Когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными”, – так изложила свою позицию телеведущая. Об этом пишет Starhit.ru.



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