«Часы абсолютного счастья»: Молодая жена Петросяна Брухунова посетила ферму в Сочи

30.08.2020, 19:17, Разное

Татьяна Брухунова в личном микроблоге в Instagram опубликовала несколько снимков с козами и лошадьми. Супруга Евгения Петросяна посетила ферму.

Брухунова запечатлена в белом хлопковом платье с перфорацией и удобных сандалиях во время кормления коз, некоторых из них она даже держит на руках. Также на снимках можно увидеть лошадей и кошек. Проведенное на ферме время экс-помощница юмориста назвала «часами абсолютного счастья». Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Подписчики оценили нежный и романтический образ Брухуновой, ее наряд и особый стиль, а также посчитали представленные кадры «милыми и прелестными». Один из пользователей Сети назвал супругу Евгения Вагановича «прелестной пастушкой».

В данное время супруги отдыхают в Сочи, и поездка на ферму стала одним из многих их развлечений. Брухунова регулярно публикует в своем микроблоге снимки из отпуска, демонстрируя разные наряды и образы.