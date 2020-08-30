Чемпионами Всемирной шахматной олимпиады объявлены обе сборные, игравшие в финале

30.08.2020, 19:12, Новости дня

30 августа чемпионами Всемирной шахматной олимпиады признаны обе сборные, игравшие в финале турнира, который проходил в онлайн-режиме. Об этом информирует сайт соревнований.

“Решением президента ФИДЕ Аркадия Дворковича оба финалиста – Россия и Индия – объявлены сочемпионами и награждаются золотыми медалями”, – говорится в сообщении.

В финальном противостоянии соперники, состоящие из мужчин и женщин, провели 10 партий из необходимых 12 (два матча по шесть партий в каждом, белыми и черными).

Во втором матче все шесть партий завершились вничью, а в первом ничейными были три партии из четырех, еще одну выиграла сборная России.

Сборная Украины на стадии 1/8 финала выбила из турнира сборную Китая, однако в четвертьфинале уступила сборной США.