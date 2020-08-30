В Приазовье зафиксировано нарушение договоренностей о перемирии на Донбассе – штаб ООС

30.08.2020, 19:12, Новости дня

30 августа боевики на Донбассе нарушили договоренности о перемирии. Об этом в сводке по состоянию на 17.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“С начала текущих суток полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в районе проведения операции не нарушался. По всей линии фронта наблюдалась тишина. В то же время на Приазовье зафиксирован факт нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках трехсторонней контактной группы. Так, в районе Широкино [Донецкой области] задокументирован пролет БПЛА противника типа квадрокоптер. Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил за 30 августа нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement