 

Помощник Лукашенко объяснил причину жестких задержаний

30.08.2020, 19:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПомощник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок сказал, что жесткий разгон протестующих после выборов обусловлен строительством ими баррикад на улицах Минска.

«Перекрывались улицы, и мешали обычным жителям двигаться по городу», – сказал Латышенок, который вышел к протестующим у резиденции Лукашенко в Минске, передает РИА «Новости».

В воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов.
Протестующие дошли до резиденции Алекандра Лукашенко в Минске. В ходе митинга белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади. Также закрыты выходы из центральных станций метро. К вечеру были задержаны 125 человек.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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