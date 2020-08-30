Личное: “Сама-сама”

30.08.2020, 18:54, Разное

Еще одна натащя, в дополнение к тем двум.

Такая же примерно.

tuna_eye

Уважаемая Эволюция, большое спасибо вам за блог и книгу.

Читаю блог с 2016 года, а что-то понимать, кажется, начинаю только-только.

Мне 37, живу с семилетним сыном, мамой и братом, в родительской квартире. Делаю по мере сил, покупаю что могу, стараюсь по хозяйству и вообще улучшать быт. Мама тоже любит наводить красоту. Люблю готовить, семья хвалит, лопают, я счастлива.

Мама невероятно помогает с сыном, и брат очень много помогает. Раньше жила с парнем, но не потянула. У меня маленькая зарплата, половина уходила на аренду, мы платили пополам, с ребёнком я не справлялась, парень злился.

Я уехала, помирились. Звал назад, но без энтузиазма, да и я уже поняла, что мне удобнее с мамой и легче. Но встречаемся, любим друг друга. Бывает по паре дней у него живу, но стараюсь так делать редко, чтобы сына полностью на маму не скидывать.

Но письмо не о нем.

Зимой, когда мы поругались, ездила в Лондон. Жила у брата. Там встретилась с мужчиной С., с которым у нас было одно свидание 10 лет назад. Он старше меня, у него взрослые дочери. Гуляли целовались, отвал башки, романтика. Хотя, кажется, только мне. Два раза ужинали, в чудесных местах – он выбирал, я ему книжку подарила.

Он все порывался приехать ко мне в гости, с утра, на секс. Я конечно сказала, что брат дома, так он позвал меня тогда к себе – но так очевидно, не то чтобы приходи на ужин дорогая, или еще как романтично. Нет – приезжай с утра ко мне. Я не поехала конечно. Он писал, что удивлён, что прилетит ко мне через месяц.

(Вообще, когда вы охотно и активно целуетесь, вопрос о том, что вы хотите секса уже не стоит. Но не такова наша натащя. Она хочет вытянуть щипцами больше вложений. Не значимость ее интересует реальная, а вытянутые щипцами знаки внимания. Кто разницу объяснит и разницу поведения тех, кому важна значимость и тех, кому важно вытянуть знаки внимания?)

Мы начали переписываться очень по-многу каждый день. Он писал, сначала слишком много для меня было, но я втянулась – дурное дело нехитрое. Лучше б не втягивалась, ясно что это под внутренними щипцами он катал километры. Он плохо спал, я ему послала мелатонин, у нас без рецепта.

(Она втянулась, а лучше бы не втягивалась, если бы знала, что километры писем – это не свидетельство его любви. Вот эта опасливость и нужда в гарантиях у натащ на лбу написана, поэтому они хмуры и суровы лицами)

Начался карантин, ясно уже что никто никуда не едет, но мы уже так переписывались, что мне страшно было на 2 часа телефон оставить, ненормально уже было. Когда со своим парнем встречалась, из ванной С. написывала, стыдно, пиздец.

(“Свой парень” там такой же свой как и этот, а ей стыдно, что она обоим “морочит головы”)

Потом лето пришло, мы поехали с сыном на море, бабушка моя живет у моря, сняла нам квартиру возле себя. Тут мне «гениальная» идея пришла, я пишу С – приезжай, жить у меня. И ещё уговариваю, билеты нашла дешевые, на хорошие даты. Все сама-сама, ему только купить билеты осталось.

(Ненавидит его за свои щипцы. Нет бы он проявлял больше рвения, а то приходится сама-сама)

А до этого уже он прям все больше кис, то заболел, так подробно рассказывал как его тошнило, то – как он чеснок ест, короче сплошной антисекс. Ну как-то ни шатко, ни валко, я то отстану от него, то опять прицеплюсь – купил он билеты.

(Несексуально он реагировал на щипцы. Нет бы сексуальней арию мертвого жука исполнял)

Тут мне бы и радоваться. А мне таааак тошно стало. Я как представила вот он приедет, квартирка эта более чем скромная, хоть я ее и надраила, скатерти купила, красивые простыни. Но все равно – ребёнок в проходной комнате на диванчике, совковый быт какой-то, а не романтика. Тоже мне первый секс.

(Хоть и не девственница, а все же первый секс – это товар и стоит дорого. А здесь она сама-сама, все организовала и парня уговорила. Понятно, что ей тошно стало)

А он видно начал себя уговаривать, что хорошо отдохнёт – море, сосны. Тут и правда невероятно красиво. Спрашивал что взять, что надеть. Я попросила Лего ребёнку привезти, выбрала самый дешевый наборчик, он заказал. А мне все тошнее делалось, я уже ему о том, как у нас 6 случаев коронавируса тут в деревне. А ему пофиг – у них то сотни.

(Даже подарок сыну и тот по указке ее и самый дешевый. Посчитала она в экселе и совсем ей тошно стало)

Короче думала уже, только как красиво его отшить. Врать не хотела. Позвонила маме, мама была вообще не рада, что какой-то хрен с горы, из страны коронавирусной у нас поселится. Возмущалась, почему взрослый мужик не снимет гостиницу.

(Ну не затем она розу растила, это понятно. Все родители согласны, что хрен с горы не нужен сокровищу)

Ну, я ему прямо написала, что мама против. Что бабушка старая, а у меня тахикардия. Это правда. Про гостиницу говорить не стала, думаю захочет догадается.

(Вот что самое примечательное. Не нравятся ей его вложения, но и отстать она не может. Щипцует его и так, и сяк. Вытянула что-то, но не то, отказалась. И снова щипцует, а ну как то получится?)

Не захотел. Немножко поругались, тогда – полтора месяца назад это все было. И оба замолчали. Он не приехал, я думала – ну вдруг. Билеты же есть уже. Мой парень бы так и сделал точно – приехал и написывал бы, пока я не треснула.

(Ее парень в ее иллюзиях такой страстный. Хотя это не ее парень, он сам по себе, и не страстный совсем. Она уже забыла, что он рад был разъехаться с ней и не хочет съезжаться)

Я месяц наверное вообще почти об С., не думала. Не смотрела даже, что он там постит. Но вдруг сходила, а он собачку маленькую запостил, как я люблю. Я сердечко поставила и как меня накрыло! Поминай, как звали! Крышу снесло, я прям чувствовала этот поток, о котором вы пишите, в котором надо стоять, крепко, глупостей не делать. Тяжело, пиздец. Вот что это? Рефлексия значимости?

(Я не знаю, о каком она потоке, но ее снесло из-за роста короны. Ей вдруг померещилось, что он любит ее, что собачка маленькая это зашифрованное признание. И если до этого она фокусировалась на дешевом наборчике и на антисексе, теперь раскатала губы и распахнула хлеборезку)

В общем уже неделю, я в фейсбуке с инстаграмом вытанцовываю – снимаю облака его любимые с закатами, он мне сердечки ставит, молчим. У меня прям музыка в голове, стихи пишу. Вот что это за маразм?

Он, селфи поставил, счастливое, улыбается во всю пасть, в моей любимой майке, снимал тоже облака красивые с тучами, но он то итак их постит постоянно. И молчит.

(Молчит, хотя ведь любит, интриган)

В общем, уважаемая Эволюция, хотела спросить вначале может быть есть вариант ему написать. Но вижу уже сама, что хуле ему писать.

Я сама ему дала шанс закончить эти недоотношения, сохранив лицо. Он им воспользовался. Выходит, все хорошо я сделала?

(Натаща наша – во всей красе. Грубоватая такая, с хуле, как продавщица пива. И величественная такая же. Думает, что позволила ему сохранить лицо. И он воспользовался шансом. Хотя это она себе шанс дала не собираться крошки с его штанин. Но в короне отросшей это не заметно)

Но почему же меня так колбасит тогда? И что же сделать, чтоб отпустило?

(Закрыть хлеборезку. Искать для любви кого-то с подходящей ОЗ, потому что даже парень “свой” не горит желанием жениться. И главное – заняться своей ОЗ, ресурсами своими заняться вплотную, раз сын уже есть и часики не тикают)

Большое вам спасибо!