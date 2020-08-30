“Какая крутая у меня жизнь!”: Наталья Рудова фотоснимком с синяками напугала подписчиков

30.08.2020, 18:53, Разное

Популярная актриса Наталья Рудова разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, состоящий из серии архивных фотоснимков. Фото, изображающее покрытое синяками лицо красотки, всерьез напугало её подписчиков.

Традиционно публикуя в своем микроблоге фото и видеоматериалы, демонстрирующие её позитив и красоту, Наталья Рудова в свежем посте решила слегка позабавить своих фолловеров нестандартным ходом. Красавица выложила на странице целых десять фотографий, на которых она была снята в более ранние периоды своей жизни – от школьных лет до времени учебы в театральном училище. На некоторые из кадров актриса рекомендовала подписчикам обратить особое внимание, так как упомянутые снимки показались ей особенно впечатляющими. Коллаж телезвезда сопроводила откровениями, в которых с большой теплотой и восхищением отозвалась о прошлых годах: “Спасибо за этот бесценный опыт! Я люблю свой каждый шрам! Какая же крутая штука жизнь!”.



Стоит отметить, что стартовое фото подборки получилось особенно эпатирующим. На нём Рудова изображена с синяками и шрамами на лице, а её переносица на снимке оказалась “украшена” полоской лейкопластыря. Впрочем, в аннотации знаменитость поспешила успокоить фанатов, упомянув, что данный кадр лишь демонстрирует процесс нанесения грима для одной из ролей.

Однако, похоже, далеко не все подписчики внимательно прочитали весь опубликованный красоткой текст. Таким образом, сразу несколько из них с тревогой принялись допытывать артистку о том, кто же посмел нанести ей столь серьезные увечья. Впрочем, большинство поклонников, прокомментировавших пост, с большим восторгом восприняли как красоту любимицы, так и её примечательные человеческие качества – позитивный настрой и самоиронию. К слову, за считанные часы публикация набрала более 90 тысяч “лайков”.