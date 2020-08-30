Черногорские власти скрыли рекордную явку на выборы

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30.08.2020, 18:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВласти Черногории запрещают публиковать данные о рекордно высокой явке на парламентские выборы и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.

«Государственная избирательная комиссия утром давала данные о явке каждый час, теперь вот уже три часа ГИК не публикует данных о явке. Все крупные оппозиционные порталы блокируются уже несколько часов, прежде всего In4s, портал Borba, один из самых читаемых порталов Vijesti. Все это делается потому, что президент Мило Джуканович пытается ограничить получение информации народом», – сообщил политолог Владислав Дайкович на своей странице в Facebook.

Проевропейский наблюдательный Центр демократического перехода (CDT) тем не менее сообщил, что к 16:00 (17:00 мск) средняя явка по стране составила 65,1%, что на 9 п. п. выше, чем на парламентских выборах 2016 года.

Парламентские выборы 2020 в Черногории – одиннадцатые по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Парламент (Скупщина) является законодательным органом, состоящим из 81 депутата. Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки). Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть трехпроцентный барьер.



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