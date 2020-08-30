Помощник президента вышел к протестующим у резиденции Лукашенко

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30.08.2020, 18:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПомощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок вышел в воскресенье к манифестантам, собравшимся у резиденции главы государства, его встретили несколько сотен человек.

«Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую конституцию», – передает ТАСС его слова.

При этом Латышенок заявил, что верит в честность проведенных в стране 9 августа президентских выборов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов. В ходе митинга белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади. Также закрыты выходы из центральных станций метро.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста в воскресенье напали на милицейский автомобиль в центре белорусской столицы на площади Независимости и повредили его. С помощью подручных предметов люди разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. На данный момент три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД Минска.

Сообщалось, что в центре Минска в воскресенье были задержаны 125 человек.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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