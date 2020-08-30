 

Лукашенко вновь сняли с автоматом возле резиденции в Минске

30.08.2020, 18:43, Разное

Днем 30 августа в Минске началась акция протеста под названием “Марш мира и независимости”. Оппозиционеры двинулись из разных частей города в сторону площади Незавимости. Они шли с бело-красно-белыми флагами и выкрикивали антиправительственные лозунги.

В центр стянули спецтехнику и автобусы, в которых находились сотрудники силовых ведомств. Несколько улиц в центре столицы были оцеплены. По словам очевидцев, возле здания КГБ произошли столкновения между стражами порядка и протестующими.

Как рассказала пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, во время несанкционированного митинга президент Александр Лукашенко находился в своей резиденции. Она показала фотографию, на которой политик запечатлен рядом с Дворцом независимости.

Материал дополняется.



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