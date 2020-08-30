Мнение: Миллион самозанятых, чипирование свиней и «китайская Тесла» на бирже

30.08.2020, 18:40, Разное

1. Эксперимент с добровольной регистрацией самозанятых граждан в России удался. Зарегистрировались уже более миллиона человек, и эта практика вскоре будет распространена на всю страну:

https://www.rbc.ru/economics/28/08/2020/5f479f9a9a7947f30cef78b0

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.

Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце 2019 года таких было 330 тыс. человек, говорил возглавлявший тогда ФНС Михаил Мишустин (ныне премьер-министр). У 82% зарегистрированных самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а 42% самозанятых вообще не имели официальных доходов за год до постановки на налоговый учет.

Похоже, налоги в 4-6% не пугают наших людей, а сон после их выплаты и вправду становится крепче и спокойнее.

2. Угроза чипизации всё ближе и ближе:

https://lenta.ru/news/2020/08/29/chip/

Американский предприниматель Илон Маск поделился успехом в создании мозгового чипа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в штаб-квартире компании Neuralink.<…>

«За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации», — рассказал Маск. По его словам, чип полностью сольется с костью черепа, будучи невидимым снаружи, и сможет работать целый день без подзарядки.

Прототипы и усовершенствованная модель робота для их автоматизированной имплантации были успешно проверены на двух свиньях. Сотрудники компании вживили чип в мозг свиней, а затем извлекли его без вреда для здоровья животных. Устройство позволяло ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касается свинья своим пятачком.

Если полёт Илона Маска на Марс по-прежнему остаётся где-то на грани фантастики, то массово вживлять чипы людям после экспериментов на свиньях креативный инженер может начать хоть завтра. Наверняка среди армии верных фанатов найдётся немало добровольцев.

3. Конкуренты Илона Маска продолжают усиливаться. Китайская «убийца Теслы» с успехом вышла на американскую биржу:

https://lenta.ru/news/2020/08/28/tes/

Акции китайского производителя электрокаров Xpeng Motors, которая является конкурентом американской компании Tesla, выросли на 41,1 процента (до 22,22 доллара) во время дебюта на Нью-Йоркской фондовой бирже 27 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе IPO компания «взорвала» рынок, продав более 99,7 миллиона ​​акций по 15 долларов каждая. Автопроизводитель заработал на этом около 1,5 миллиарда долларов. Первоначально планировалось продать 85 миллионов ценных бумаг по цене от 11 до 13 долларов. До своего дебюта на Уолл-стрит Xpeng привлек 1,7 миллиарда долларов от инвесторов, в том числе от китайских гигантов Alibaba и Xiaomi Corp.