 

Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказала о ссорах с мужем из-за разницы менталитетов

30.08.2020, 18:04, Разное

Бывшая солистка коллектива «Демо» Саша Зверева в микроблоге в Instagram опубликовала пост о своей жизни в США. Певица поделилась, у них с супругом часто случаются ссоры из-за разницы менталитетов.
В 2015 году Саша Зверева переехала жить в США, взяв с собой троих детей от предыдущих браков. У певицы есть 17-летняя дочь Василиса и 12-летний сын Макар, отцом которых является банковский работник Илья Гусев, а также 5-летний сын Лев от диджея Дмитрия Алмазова. В июне 2020 года артистка стала мамой в четвертый раз. Сына Себастьяна Зверева родила от своего нынешнего супруга – американского юриста Даниэля Вельбурна. Исполнительница призналась, у них счастливая семья и никто о ней так прежде не заботился, как нынешний возлюбленный. В то же время на почве разницы менталитетов у супругов периодически возникают конфликты. К примеру, избранник певицы всегда предпочитает придерживаться установленных в стране правил, даже если и сам считает их неуместными. У Саши Зверевой на этот счет свое мнение. Артистка вспомнила случай, когда работники бассейна потребовали от нее находиться в воде рядом с сыном, плавающим «как дельфин», просто потому, что такие правила и она, не умеющая толком плавать, вынуждена была сопровождать наследника. По словам певицы, этот случай сломал у нее «ощущение адекватности».

Саша Зверева подчеркнула, США теряют для нее привлекательность. Артистка в этой стране чувствует себя в «лживой ловушке», поскольку свобода, а также комфортная и спокойная жизнь заключаются в четком исполнении правил.



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