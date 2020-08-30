Момент истины

30.08.2020, 18:05, Разное

Словно стая волков, отогнанная на время от человеческой стоянки, ходят штурмовики Лукашенко вокруг протестующего народа Беларуси, постепенно сокращая круги. Скаля клыки, злобно сверкая глазами на свет огня, раздраженно рыча.

Хватают людей, угрожают уголовными делами, пытаются срывать флаги с домов, окружают памятники военными и, главное, – опять двинули против массовых шествий штурмовиков. Вчера – против гранд-парада Женских миротворческих сил. Сегодня – против Марша мира и независимости.

Вместе с тем в Беларуси развивается забастовочное движение, люди продолжают выходить на улицы с протестами. Не только в Минске, но и других городах.

Судя по тому, что Лукашенко снова блеванул зверьем на улицы Минска, марши протеста на него давят, он хочет от них избавиться.

Окажут ли воздействие отдельные задержания? Приведут они к сокращению протестного движения на улицах? Устают люди от того, что мирное движение пока не привело ни к каким результатам? Лукашенко не ушел, заключенные не выпущены, каратели и пытатели не наказаны, выборы не объявлены.

Если нервы у Лукашенко не выдержат, и он опять бросит карателей на людей, устроив побоище, то это может иметь следствием новый всплеск возмущения – теперь уже, с массовым занятием органов власти, и установлением новой власти. Или же, установлением теперь уже полностью террористической диктатуры, которой, режим Лукашенко, уже почти является.

Отступать белорусской революции некуда. Есть только путь наращивания давления – забастовками, массовыми мирными акциями, личными протестами. Если белорусская революция остановится, – она погибнет. Ее разорвет фашистский режим.

СерпомПо