В Украине число регионов, не готовых к ослаблению карантина, увеличилось до 18

30.08.2020, 17:55, Новости дня

По состоянию на 29 августа условиям для послабления карантина, введенного в связи с коронавирусной инфекцией, не соответствуют 18 регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 30 августа.

По сравнению с показателями за предыдущие дни число регионов увеличилось на два – в них вошли Кировоградская и Луганская области. Минздрав отметил их показатели красным цветом, хотя превышений у них нет.

Все 18 регионов имеют отклонения по единственному критерию – заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

В пятерку худших по этому показателю попали Черновицкая (281), Тернопольская (205,9), Ивано-Франковская (174,9), Ровенская (135,5) и Харьковская (106,6) области.

Кроме того, к ослаблению карантина, по данным Минздрава, не готовы город Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая и Черниговская области.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 октября. Из-за резкого роста количества зараженных ограничительные мероприятия будут усиливаться.

По состоянию на утро 30 августа общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 119 074. От коронавирусной инфекции скончалось 2527 человек, выздоровело за время эпидемии 56 734 пациента.