Врач-инфекционист объяснила, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса

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30.08.2020, 17:53, Разное

Врач-инфекционист Елена Малинникова объяснила в эфире программы “Вести” на телеканале “Россия-1”, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса. По словам специалиста, всему виной работа тестостерона.
По словам медика, случаи летального исхода при протекании осложненной формы коронавирусной инфекции встречаются в 1,5 чаще у представителей сильного пола. Объяснением этому служит то, что мужской половой гормон является «неким проводником проникновения вируса в клетку». В свою очередь Арег Тотолян, являющийся директором ФБУН Нииэм имени Пастера, отметил на этот счет, что уязвимость к данному опасному заболеванию зависит и от количества рецепторов, через которые происходит проникновение патогена в эпителиальную клетку человека.
«С течением времени число данных рецепторов повышается. Мало того, у людей с пагубной привычкой в виде курения существенно выше их уровень», – продолжил специалист.

Ранее врачи, наблюдавшие за людьми с онкологическими заболеваниями, пришли к выводу, что прием лекарств, способствующих подавлению синтеза тестостерона, способен понизить вероятность смертельных случаев в четыре раза. Предполагается, что такой подход будет успешно работать не только в случае раковых больных, но и благотворно скажется на здоровье мужчин, зараженных коронавирусом.



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