“Смена формата жизни”: Анна Старшенбаум рассказала о неожиданном плюсе самоизоляции

30.08.2020, 17:53, Разное

Недавно популярная актриса Анна Старшенбаум в интервью одному из отечественных изданий пояснила о ряде интересных фактов из своей личной биографии. В частности, знаменитость упомянула о положительной роли, которую в её жизни смогла сыграть недавняя самоизоляция.

Как пояснила телезвезда журналистам, самоизоляция, с одной стороны, оказалась непростым испытанием, ведь на определенное продолжительное время исчезла возможность посещения уютных кафе, торговых центров и кинотеатров, а также частых прогулок в парках. Такие занятия имеют для Анны Старшенбаум большое значение в психологическом аспекте. Однако, как выяснилось, длительное пребывание дома все же сыграло немалую положительную роль в её жизни, так как предоставила возможность уделить время важным моментам, на которые в обычной жизни просто не хватает времени. “Изоляция заставила задуматься о многом. Смена формата жизни позволила перечитать кучу литературы, которая пылилась, пересмотреть кучу крутых фильмов”, – отметила красотка.

К слову, не забывала она и об уходе за своим телом, регулярно уделяя время элементам здорового образа жизни, особенно связанным с питанием. “Если относится с любовью к себе, с принятием себя, то и с телом будет хорошо”, – резюмировала Старшенбаум. К слову, указанные мероприятия позволили артистке, в отличие от многих располневших на карантине коллег по шоу-бизнесу, сохранить весьма привлекательную фигуру.



Вкратце рассказав изданию о своих творческих планах, звезда экрана не обошла стороной и вопрос воспитания своего сына Ивана. Являясь одинокой матерью, она упомянула о том, что ребенок все же не обделен вниманием своего отца, её экс-супруга, актера Алексея Бардукова – пара по прежнему воспитывает сына с равным количеством уделяемого времени. При этом Анна Старшенбаум предположила, что наследник вряд ли пойдет по звездным стопам родителей, так как не имеет склонности к публичности. Об этом пишет Teleprogramma.pro.