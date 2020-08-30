 

Пик второй волны коронавируса в Японии пройден

30.08.2020, 17:48, Новости дня

Показатель суточного прироста заболеваемости коронавирусом в Японии вышел на минимум с середины июля, когда был зафиксирован ее последний скачок. Пик второй волны коронавируса в Японии прошел, однако в течение года возможен новый рост заражений, считают специалисты.

Крупными очагами распространения вируса остаются густонаселенный столичный регион и города Осака и Нагоя. Общее количество летальных исходов по всей стране увеличилось за сутки на 14 – до 1 299. Всего выздоровели порядка 57 тыс. человек. Количество пациентов в тяжелом состоянии сейчас составляет 234, передает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ считает возможным повторное заражение коронавирусом. 



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