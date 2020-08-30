 

Саудовская Аравия открыла новые месторождения нефти и газа

30.08.2020, 17:48, Новости дня

Национальная Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила об открытии двух новых месторождений нефти и газа на севере страны, сообщил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман.

«Были открыты газовое месторождение Хадат аль-хаджра в провинции Эль-Джауф и нефтегазовое месторождение Абрак аль-Талул в Северной приграничной провинции возле границы с Ираком», – передает РИА «Новости» слова министра по ссылкой на агентство SPA.

Как отметил бен Сальман, богатый конденсатом газ поступает на месторождении Хаддат аль-Хаджра, к востоку от административного центра провинции, города Сакака, в объеме 16 млн кубических футов в день.

При этом он добавил, что легкая арабская нефть премиум-класса поступает с месторождения Абрак-Аль-Талул на юго-востоке города Арара в объеме 3 тыс. 189 баррелей в день, откуда также можно добывать около 1,1 млн кубических футов газа в день. Еще одна скважина на том же месторождении дает в среднем 2,4 млн кубических футов в сутки.

Ранее Saudi Aramco приостановила инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью 10 млрд долларов в китайской провинции Ляонин.



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