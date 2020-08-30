Выделенные полосы в Москве начнут работать круглосуточно
30.08.2020, 17:48, Новости дня
Выделенные полосы автодорог для общественного транспорта, такси, велосипедистов и машин экстренных и коммунальных служб будут работать 24/7 все дни недели.
«Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов», – информирует Департамент транспорта Москвы в Telegram.
Адреса выделенных полос, которые будут переведены на ежедневный режим работы, перечислены на сайте.
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