Выделенные полосы в Москве начнут работать круглосуточно

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30.08.2020, 17:48, Новости дня

Выделенные полосы автодорог для общественного транспорта, такси, велосипедистов и машин экстренных и коммунальных служб будут работать 24/7 все дни недели.

«Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов», – информирует Департамент транспорта Москвы в Telegram.

Адреса выделенных полос, которые будут переведены на ежедневный режим работы, перечислены на сайте.



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