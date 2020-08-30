 

Похоронные венки и тыквы с намеком: как белорусы поздравили Лукашенко с 66-летием

30.08.2020, 17:23, Разное

Пожалуй, единственное, что могло поднять Александру Лукашенко настроение в этот день – звонок старого товарища. Президент России Владимир Путин созвонился с белорусским коллегой уже в пятый раз за месяц. Он поздравил политика с днем рождения и обсудил с ним вопросы двухстороннего сотрудничества и его углубления. Но самое главное – главы государств договорились в ближайшее время встретиться в Минске, который в это время был охвачен протестами.

Граждане вышли на улицы столицы с “Маршем мира и независимости” и направились к центральной для города площади Независимости. Вскоре “мирной атмосферы” в процесс добавили подразделения ОМОНа, военная техника, автозаки и водометы, которые оперативно стянули в центр столицы. А дорогу к резиденции Лукашенко перекрыла плотная цепь силовиков со щитами.

Несмотря на такой теплый прием, недовольные белорусы все же преподнесли президенту весьма оригинальные и очень символичные подарки. Так, в Бресте участники акций изготовили похоронный венок с красными розами, которые окаймляли картину с изображением Батьки в виде клоуна-монстра из ужастика “Оно”. К венку прилагалась черная лента с надписью “Деду Саше от народа”.

Презент с чуть более тонким намеком Александр Лукашенко получил от белорусских женщин. Они принесли на площадь Независимости тыквы, которых в стране также называют гарбузы. Вместе с ними белоруски держали плакат с надписью “Любимую не отдают? Любимая – не вещь, сама гонит прочь”.

Это действо было данью старой белорусской традиции: если женщине не нравился ухажер, то она вручала ему тыкву, что являлось большим оскорблением. Этот обычай был выбран неслучайно: в ходе предвыборной кампании Лукашенко несколько раз сравнивал Белоруссию с любимой женщиной, с которой не хочется расставаться. Но таким жестом гражданки дали понять, что эта женщина больше не желает быть с ним.



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