Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего есть после тренировки

30.08.2020, 17:17, Разное

Диетологи рассказали о продуктах, которые лучше употреблять после тренировки. Вид перекуса зависит от желания человека похудеть или набрать мышечную массу.

Медики отметили эффективность пробежек или тренировок для улучшения настроения и укрепления костей. Особенно полезна активность в утреннее время. По словам диетологов, чтобы избавиться от лишнего веса, после физических нагрузок лучше всего употреблять арбуз, хумус и сырые овощи, омлет, яблоки и бананы. Арбуз, богатый водой, – это идеальная закуска после кардио-тренировок, а питательный хумус, приготовленный из бобовых, оливкового масла, лимонного сока и чеснока, вместе со свежими овощами придаст организму заряд бодрости и энергии на целый день. После пробежки лучше всего съесть богатый питательными веществами омлет со шпинатом, помидорами, луком и грибами. Яблоки и бананы, благодаря содержанию клетчатки, помогут умерить аппетит и поспособствуют пищеварению.

Для роста мышечной массы после тренировки лучше всего выпить сывороточный протеиновый коктейль, съесть курицу с овощами или творог с ягодами.