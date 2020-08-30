 

Что происходит с организмом при употреблении апельсинового сока, рассказали медики

30.08.2020, 17:17, Разное

Зарубежные медики рассказали, что происходит с организмом при употреблении апельсинового сока. Одним из преимуществ является положительное влияние на уровень сахара в крови, пишет издание Times of India.
Как отметили врачи, апельсин – это отличный источник витамина С, обеспечивающий 116,2% суточной нормы данного важного вещества. Это позволяет снижать риск развития рака толстой кишки, так как осуществляется борьба со свободными радикалами, вызывающими повреждение ДНК. Аскорбиновая кислота важна и для правильного функционирования иммунной системы, полезна для профилактики простудных заболеваний и предотвращения рецидивов ушных инфекций. Антиоксиданты в соке также защищают кожу от ускоренных процессов старения, что помогает замедлить появление морщин.

Апельсин богат витамином В6, поддерживающим выработку гемоглобина, таким образом, осуществляется нормализация кровяного давления. Согласно исследованию, проведенному американскими и канадскими учеными, класс соединений, содержащихся в кожуре цитрусовых, называемых полиметоксилированными флавонами (ПМФ), потенциально может снижать уровень холестерина более эффективно, чем некоторые предписанные лекарства без побочных эффектов. В списке достоинств и положительное влияние на здоровье людей с диабетом. В частности, благодаря содержанию в составе простых сахаров не происходит стремительного роста уровня сахара в крови после еды.
«Однако это не означает, что можно есть апельсины в неограниченном количестве или пить сок. Это может быть чревато перееданием, повышением уровня инсулина, увеличением веса», – предупредили специалисты.



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