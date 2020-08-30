Мнение: Праздники в Беларуси и Татарстане

30.08.2020, 17:15, Разное

В Татарстане сегодня что-то празднуют. Кто день города, кто день республики, кто «Уйнагыз, гармуннар!» («Играйте, гармони!»). Что угодно, только не 30-летие того исторического дня, кода 30 августа 1990 года Верховный Совет еще Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР….

Ну а чего праздновать день суверенитета Татарстана, если Татарстан профукал свой суверенитет… Конечно, справедливости ради надо сказать, что не все жители Татарстана профукали. Именно благодаря принятой 30 лет назад декларации о суверенитете, в республике появилось несколько долларовых миллиардеров и несколько сот долларовых миллионеров….

И это еще хорошо,что Татарстан – российский регион. Иначе, с учетом азиатско-байского менталитета аульной аристократии, правящей Татарстаном, обстановка в республике уже давно была бы куда хуже, чем в той же Беларуси….

А в Беларуси сегодня для кого-то тоже праздник – 66-летие Александра Лукашенко. Вот и Путин поздравил Лукашенко… И не только Путин:

Простые белорусы тоже собираются своеобразно поздравить Лукашенко. «Маршем мира».

К этим поздравлениям в Беларуси начали готовиться с утра…

На верхнем снимке: Казань, Ирек мәйданы (Площадь свободы) , август 1990 года. Фотография отсюда