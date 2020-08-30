Асад утвердил новое правительство Сирии

30.08.2020, 17:08, Новости дня

Президент Сирии Башар Асад подписал указ об утверждении состава нового правительства арабской республики. Его возглавил премьер-министр Хусейн Арнус, ранее занимавший пост министра водных ресурсов Сирии.

Сохранили свои должности вице-премьеры Али Абдалла Айюб и Валид Муаллем – министры обороны и иностранных дел. Также прежний пост руководителя МВД занял Мухаммед Халед. Сменился министр финансов Сирии: им стал Кенан Яги, информирует канцелярия сирийского президента.

Новое правительство Сирии создано после прошедших 19 июля выборов депутатов Народного Совета (парламента) страны. Победу на них одержал блок «Национальное единство», лидером которого является президент Башар Асад.

В июне газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что президент Сирии Башар Асад освободил от должности премьера страны Имада Хамиса.