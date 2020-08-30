Врач засомневался в гипотезе отравлении Навального ингибиторами холинэстеразы

30.08.2020, 17:08, Новости дня

Предположение об отравлении блогера Алексея Навального веществами, снижающими активность холинэстеразы, вызывает сомнение, поскольку симптомы пациента не соответствуют признакам этого вида интоксикации, выразил мнение заведующий кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СЗГМУ им. И. И. Мечникова профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.

«Как таковое отравление, даже не чем-то конкретным, а в принципе отравление я ставлю под сомнение», – передает ТАСС его слова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Шилов отметил, что отравление ингибиторами холинэстеразы имеет специфическую клиническую картину.

«О ней, как правило, врачи хорошо знают, об отравлениях этими веществами, потому что она специфична и пройти [мимо] невозможно», – добавил он.

По словам врача, при легком отравлении данным классом веществ у человека наблюдается нарушение зрения. В случае более серьезного отравления к этому признаку добавляется нарушение дыхания в виде одышки, а также слезотечение, слюнотечение, иногда непроизвольное мочеиспускание, а наиболее тяжелая стадия отравления сопровождается судорогами.

«Подход [омских врачей] был очень тщательный, у меня абсолютно нет оснований не доверять рабочему диагнозу, который был выставлен омскими врачами», – заключил эксперт.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Однако, по его словам, омских медиков начали критиковать сторонники Навального за якобы намеренную задержку транспортировки пациента.

Газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что задержка с транспортировкой была связана исключительно с пассивной позицией бригады немецких врачей, вылетевших за Навальным в Омск.

Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.