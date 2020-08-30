“Заходите к нам”: Анна Седокова возмутила подписчиков откровенной демонстрацией бюста

30.08.2020, 16:53, Разное

Популярная певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в кадрах которого весьма откровенно продемонстрировала подписчикам свой пышный бюст. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы фолловеров.

Стоит отметить, что, являясь популярной исполнительницей и инста-блогером, Анна Седокова также активно продвигает свой бизнес, основав некоторое время назад бренд LA Story. Объектом бизнес-деятельности красавицы являются авторские модели женской одежды, которые, к слову, она нередко лично рекламирует прямо в своем микроблоге. В частности, в свежей публикации Анна Седокова на видео продемонстрировала подписчикам один из летних нарядов, состоящий из красной облегающей юбки, доходящей о середины бедра, и такого же цвета топа, больше напоминающего верх раздельного купального костюма. Примечательно, что, закрывая пышный бюст экс-вокалистки группы “ВИА Гра” по бокам, лиф практически полностью открывает взору зрителя внутреннюю часть груди. Видеоролик певица сопроводила сообщением о наличии скидок в её интернет-магазине, а также призвала фолловеров посетить сайт её бренда: “Заходите к нам!”.



Стоит отметить, что такая откровенная демонстрация объемов пришлась по душе далеко не всем подписчикам. Многие из них упрекнули хозяйку аккаунта в наличии “перебора”, более же либеральные из посетителей просто намекнули, что рекламируемый наряд попросту мал красотке. Впрочем, большинство поклонников выразили явный восторг формами любимицы. Всего за день видеопост набрал более 380 тысяч просмотров.