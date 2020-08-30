Ученые установили одну из причин частого агрессивного состояния

30.08.2020, 16:53, Разное

Американские исследователи провели исследование на предмет изучения причин, вызывающих у людей частое проявление агрессивного состояния – злости и раздражительности. Выяснилось, что данный негативный психологический тонус нередко провоцирует обычное недосыпание.

На первом этапе исследователи, представляющие Американскую академию сна, провели анализ поведения группы студентов в количестве 202 человек, которые на протяжении месячного тестового периода ежедневно фиксировали в дневниках ряд сопутствующих факторов, среди которых были продолжительность сна, стрессовые факторы, а также количество приступов злости. В итоге выяснилось, что в дни недосыпания раздражительность исследуемых была значительно повышена. Научную работу продолжили исследователи из Университета Айовы. На сей раз в эксперименте участвовали 147 человек разных профессий и рода деятельности, однако живущие неподалеку друг от друга. Им, на выбор, было предложено – спать пять часов за ночь либо высыпаться, не ограничивая свое время сна. Затем у участников исследования проверялась реакция на фактор раздражающего шума. Результаты показали, что добровольцы, позволившие себе выспаться, на шум раздражались умеренно, а спустя пару дней начинали воспринимать его сравнительно спокойно. Респонденты же, ограничивавшие свой сон, с каждым днем проявляли все больше злости.

“Результаты этого исследования важны, потому что предоставляют серьезное фактическое доказательство гипотезе о том, что недостаток сна со временем повышает уровень злости и раздражения”, – резюмировал результаты исследования один из его авторов, профессор психологии Златан Крижан. Об этом пишет Science Daily.