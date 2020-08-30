Задержаны 125 человек во время протестных акции в Минске

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30.08.2020, 16:48, Новости дня

В центре Минска в воскресенье задержаны 125 человек, принимавших участие в протестных акциях, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«За участие в несанкционированной акции протеста в воскресенье в Минске по состоянию на 16.00, задержаны 125 человек», – передает ТАСС ее слова.

При этом она уточнила, что в отношении этих людей «начат административный процесс за участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

Ранее сообщалось, что белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади, где был запланирован митинг оппозиции. Также закрыты выходы из центральных станций метро.

В воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов. 

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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