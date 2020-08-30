 

США выведут часть своего военного контингента из Ирака

30.08.2020, 16:30, Новости дня

США планируют сократить численность своих вооруженных сил в Ираке, сообщил в своем Twitter президент Дональд Трамп.

U.S. planning to cut military presence in Iraq – https://t.co/d1MGNQ2QsA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

Он сослался на материал издания OAN, где говорится, что США сократят численность своих военнослужащих в этом регионе с 5,2 до 3,5 тыс. человек.

28 августа военнослужащие Соединенных Штатов заявили, что отныне иракские силы способны проводить контртеррористические операции против ИГИЛ самостоятельно.

Трамп заявил, что США выведет контингент из Ирака в ближайшее время.

Войска международной коалиции под руководством США 23 августа покинули иракскую военную базу Таджи и передали ее иракским силам безопасности. В последние месяцы база стала объектом обстрелов со стороны поддерживаемых Ираном боевиков.

Парламент Ирака 5 января проголосовал за резолюцию, которая отменяет соглашение с международной коалицией против ИГИЛ во главе с США.

Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандиса.

В Пентагоне назвали этот авиаудар оборонительным действием, направленным на сдерживание будущих иранских атак и защиту американских граждан за рубежом. Там отметили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке. В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены “десятки ракет”, в Иране назвали “Мученик Сулеймани”. Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

По данным Пентагона, 109 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате обстрела баз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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