Умер один из создателей “Смешариков”
30.08.2020, 16:30, Новости дня
30 августа в России умер продюсер, художественный руководитель мультипликационного проекта “Смешарики” Анатолий Прохоров. Об этом РБК сообщил художник-мультипликатор Игорь Ковалев.
“Прохоров скончался сегодня в первой половине дня”, – сказал он.
Прохорову было 72 года.
Причины смерти не указаны.
Прохоров родился в столице Норвегии Осло, где служил его отец. Проектом “Смешарики” он руководил с 2003 года. Помимо этого, принимал участие в создании других анимационных фильмов.
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