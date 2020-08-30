Умер один из создателей “Смешариков”

30.08.2020, 16:30, Новости дня

30 августа в России умер продюсер, художественный руководитель мультипликационного проекта “Смешарики” Анатолий Прохоров. Об этом РБК сообщил художник-мультипликатор Игорь Ковалев.

“Прохоров скончался сегодня в первой половине дня”, – сказал он.

Прохорову было 72 года.

Причины смерти не указаны.

Прохоров родился в столице Норвегии Осло, где служил его отец. Проектом “Смешарики” он руководил с 2003 года. Помимо этого, принимал участие в создании других анимационных фильмов.