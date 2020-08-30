 

В Индии установлен мировой антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

30.08.2020, 16:30, Новости дня

В Индии установлен мировой антирекорд по количеству выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на информацию Минздрава сообщает утром 30 августа The Times of India.

За 24 часа в стране подтвердили 78 903 новых случая COVID-19. Это больше предыдущего мирового антирекорда по суточному приросту, установленного в США, – там 25 июля было зарегистрировано 78 427 случаев.

Издание отмечает, что в Индии наблюдается “беспрецедентный всплеск” заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, в штате Махараштра 29 августа выявлено 16 867 пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 30 августа, общее число случаев COVID-19 в Индии превысило 3,5 млн. Лидерами по заболеваемости являются США (почти 5,9 млн) и Бразилия (3,8 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / В Севастополе во время парада танк чуть не въехал в толпу. В Минобороны заявили, что инцидент был неопасен

17.08 / N-TV – из-за жары и засухи в регионах Германии не хватает питьевой воды

27.07 / На форуме «Таврида» обсудят влияние пандемии на визуальные искусства

06.08 / Пермская прокуратура заинтересовалась школьными “нормативами” на прически и макияж

23.07 / Преемник внедорожника Great Wall Hover примет участие в автосалоне в Чэнду

27.08 / Пенс призвал американцев голосовать за свободу и против социализма

24.08 / Белоруссия закупит у РФ системы ПВО, БТР и вертолеты Ми-35М

09.08 / VOAэкспресс 9 августа 2020

16.07 / Памфилова предложила перенести Единый день голосования

20.08 / В мире: Кризис в Белоруссии расколол бывший СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска