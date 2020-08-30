 

ООН спрогнозировала голод в Ливане из-за взрыва в Бейруте

30.08.2020, 16:08, Новости дня

Более половины ливанцев не смогут удовлетворить основные потребности в продовольствии к концу 2020 года из-за последствий взрыва в порту Бейрута и других проблем в стране, сообщила Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

«После мощного взрыва, уничтожившего значительную часть порта Бейрута, главного логистического пункта ввоза товаров в страну, в связи c обесцениванием ливанского фунта на 78%, ограничительными мерами, введенными из-за COVID-19, и резким ростом бедности и уровня безработицы, более чем половина населения страны рискует не удовлетворить свои основные продовольственные потребности к концу этого года», – сообщила ЭСКЗА, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6000 пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.



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