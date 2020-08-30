 

Принц Гарри не может вернуться в Великобританию из-за пандемии

30.08.2020, 15:53, Разное

Принц Гарри рассказал, что уже несколько месяцев не может вернуться в Великобританию. Причиной этому стала пандемия коронавирусной инфекции.
Недавно появилась информация о том, что принц Гарри собирается приехать в Великобританию. Посетить Лондон ему было нужно для того, чтобы решить вопрос с визой. Однако всё сложилось не так, как планировал герцог.

Накануне принц Гарри и его супруга Меган Маркл провели прямой эфир вместе со спортсменами сборной Великобритании по регби. Ни для кого не секрет, что сын принца Уэльского Чарльза является поклонником данного вида спорта, и даже сам принимает участие в соревнованиях среди любителей. Именно в процессе разговора принц рассказал о том, что не смог попасть в Великобританию из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако он дал обещание спортсменам о том, что придёт на турнир в следующем году. Кроме того, по информации одного из источников, тогда же супруги собираются остановиться в Лондоне на достаточно продолжительное время. Одним из пунктов их плана должна стать поездка на открытие памятника принцессе Диане.



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