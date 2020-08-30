Медики оценили вероятность появления рака от красного мяса

30.08.2020, 15:53, Разное

Зарубежные медики провели анализ ряда исследований на предмет изучения влияния употребления красного мяса на состояние здоровья людей. В результате было выделено несколько негативных факторов от использования данного продукта, в том числе – риск возникновения рака.

Отправной точкой дискуссии о влиянии красного мяса на динамику здоровья человека послужило исследование пятилетней давности. В ходе него объединенный коллектив исследователей из десяти стран выявил статистическую закономерность: блюда из красного и переработанного мяса являются опасными для здоровья. В частности, каждые 50 граммов сосисок, колбасы и домашних котлет повышают вероятность появления рака толстой кишки на 18%. Три года спустя британские специалисты выявили схожую корреляцию: жители Соединенного Королевства, которые смогли отказаться от красного мяса в пользу рыбы или мяса птицы, менее подвержены онкологическим заболеваниям. Схожую же позицию занимают и онкологи из Франции, информировавшие, что вероятность рака кишечника у людей, съедающих ежедневно 76 граммов красного или переработанного мяса, на 20% превышает аналогичных показатель у ограничивающих свой рацион 20 граммами респондентов.

С другой стороны, в октябре 2019 года в издании Annals of Internal Medicine было опубликовано несколько научных статей, опровергающих повышенную опасность упомянутого продукта. При этом в анализах экспертов учитывались данные многомиллионных выборок, а выводы исследований свидетельствовали о том, что как приверженцы употребления красного мяса, так и его противники заболевают сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями с приблизительно одинаковой частотой. Впрочем, стоит отметить, что других научных материалов, подтверждающих такую гипотезу, в дальнейшем опубликовано не было.

В целом исследователи сходятся во мнении, что повышенный риск увеличения заболеваемости от включения в рацион красного и переработанного мяса обусловлен не составом самого продукта, а химическими веществами, используемыми для его переработки – жарки, копчения, засолки и консервации, а также наличием в его составе моносахарида. К слову, Международное агентство по изучению рака включило красное и переработанное мясо в перечень возможных и подтвержденных канцерогенов. Об этом пишет Ria.ru.