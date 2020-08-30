 

Тихановская назвала условие для переговоров с властями Белоруссии

30.08.2020, 15:48, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская готова к диалогу с властями республики при условии освобождения задержанных участников акций протеста, сообщили представители ее штаба.

«Условием начала таких переговоров является освобождение политзаключенных и всех задержанных по политическим мотивам», – сказали «Интерфаксу» в штабе Тихановской.

Представитель штаба уточнил, что речь во время возможного диалога оппозиции с действующим президентом Белоруссии пойдет о процедуре мирной передачи власти.

Отмечается, что Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего. После этого «будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены», добавили в штабе. 

Напомним, в четверг Светлана Тихановская объявила себя «избранным народом» президентом Белоруссии, подчеркнув, что уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

Председатель Конституционного суда (КС) Белоруссии Петр Миклашевич подчеркнул, что Конституция республики не позволяет общественным органам и организациям пересматривать итоги президентских выборов, то есть Координационный совет оппозиции в этих целях не выполняет основные законы страны.



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