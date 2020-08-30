В центре Минска у митингующих перестал работать интернет

30.08.2020, 15:48, Новости дня

Перебои с мобильной связью наблюдаются в центре Минска, где проходит очередная акция оппозиции.

Абоненты, которые находятся в районе площади Независимости, недоступны. Интернет в центре не работает, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади, где был запланирован митинг оппозиции. Также закрыты выходы из центральных станций метро.

В воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».