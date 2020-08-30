Конева установила лучший результат сезона в мире в тройном прыжке на Кубке России

30.08.2020, 15:48, Новости дня

Победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева на Кубке РФ в Брянске установила лучший результат сезона в мире.

В первой попытке спортсменка Конева показала результат 14,75 метра, передает ТАСС.

После Конева отказалась от дальнейших прыжков. До сегодняшнего дня лучший результат сезона в мире принадлежал кубинке Лиадагмис Повеа (14,55 м), Европы – болгарке Габриэле Петровой (14,38 м).

Кубок РФ стал для 31-летней Коневой первым стартом летнего сезона. На зимнем чемпионате РФ 2020 года спортсменка заняла второе место (14,13 м), уступив Наталье Евдокимовой (14,16 м).

Напомним, в 2014 году Конева по результатам лучшей попытки прыгнула на 14,46 метра. Это худший результат за всю историю дисциплины на чемпионате мира с 1991 года, с которым атлетка смогла выиграть золотую медаль.