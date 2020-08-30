 

ОМОН перекрыл для протестующих дорогу к резиденции Лукашенко

30.08.2020, 15:43, Разное

Протесты в Белоруссии не прекращаются уже третью неделю. “Подарок” на день рождения Александр Лукашенко преподнесли не только в столице, но и в других городах, среди которых – Витебск, Гомель и Могилев.

Демонстранты шли по главным артериям Минска, выкрикивая ставшее традиционным “Жыве Беларусь” и размахивая бело-красно-белыми флагами. Их целью была площадь Независимости – сердце города. Однако как только митингующие начали приближаться к месту назначения, на улицах сразу же появились силовики и автозаки. Стражи порядка оттеснили недовольных граждан, попутно проводя выборочные задержания.

В процессе между сторонами происходили стычки. В результате в центр столицы вскоре были стянуты водометы и военная техника. А на дороге, ведущей к резиденции Александра Лукашенко, сотрудники ОМОНа с оружием и щитами выстроились в “живую изгородь”, перекрыв путь манифестантам.

Напомним, что в воскресенье Александр Лукашенко отмечает свое 66-летие. Несколькими часами ранее он созвонился с президентом России Владимиром Путиным, который поздравил Батьку с днем рождения. Кроме того, лидеры договорились, что Путин лично приедет в охваченный протестами Минск для встречи с Лукашенко.



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