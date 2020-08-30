Умер создатель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров

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30.08.2020, 14:48, Новости дня

Художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров ушел из жизни в возрасте 72 лет, соболезнования выразил российский мультипликатор и двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит.

«Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель», – написал режиссер в Facebook.

Анатолий Валентинович Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он является сооснователем студии «Пилот», одним из организаторов Российской Академии Интернета.

Прохоров читал лекционные курсы по теории и практике анимационного кино в университетах США, Голландии, Германии, издал альманах «Аниматографические записки», составил сборник теоретических статей по мультипликации «Проблемы художественного синтеза» в 1985 году, является автором статей по семиотике литературы, театра и кино, опубликованных в РФ и за рубежом.

Также является одним из авторов телепрограммы «Чердачок Фруттис. Шоу братьев Пилотов». Прохоров был художественным руководителем программы «Тушите свет» в 2001 году и анимационного проекта «Смешарики».



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