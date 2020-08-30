 

Умер подаривший миру “Смешариков” Анатолий Прохоров

30.08.2020, 14:43, Разное

В воскресенье стало известно о смерти художественного руководителя мультфильма “Смешарики” Анатолия Прохорова. Продюсер скончался в возрасте 72 лет.

О кончине Прохорова сообщил на своей странице в “Фейсбук” мультипликатор Константин Бронзит. В своей публикации он назвал Анатолия своим учителем.

Причина смерти, а также время и дата проведения похорон не сообщаются.



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