Учёные разработали метод, позволяющий контролировать работу сердца в домашних условиях

30.08.2020, 14:17, Разное

В ходе нового исследования учёные из Манчестерского университета разработали метод, позволяющий контролировать работу сердца в домашних условиях. Результаты научной работы появились в журнале PLoS One.

Новая технология предоставляет возможность людям отслеживать собственную электрокардиограмму (ЭКГ) на наличие потенциально опасного для жизни состояния. Специалисты отмечают: для того, чтобы с легкостью следить за работой сердца на уровне медучреждений, важно правильно использовать разработанный ими метод. Стоит отметить, что он имеет одинаковое с ЭКГ назначение и работает с показателями сердца, которые доступны на умных часах. Спектр цвета применяется к области под сигналом ЭКГ, меняясь от синего до красного. Большое количество тёплых оттенков может сигнализировать о повышенном риске развития синдрома удлиненного интервала QT, который зачастую никак себя не проявляет. По этой причине ЭКГ является единственным способом обнаружить его.

Учёные считают, что возможность точно и своевременно следить за состоянием здоровья в домашних условиях может значительно уменьшить число пациентов, которым необходима срочная госпитализация, что очень важно в период пандемии.