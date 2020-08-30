Newsweek – Пелоси и Шифф заявили, что только Москва «активно вмешивается» в выборы США

30.08.2020, 14:10, Новости дня

Лидеры демократов в конгрессе США раскритиковали решение Аппарата национальной разведки прекратить брифинги о безопасности президентских выборов. Более того, в своём совместном заявлении спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и председатель парламентского комитета по разведке Адам Шифф обвинили Россию в том, что только она предпринимает «комплекс мер, чтобы подорвать голосование», пишет Newsweek.



Reuters

Аппарат директора национальной разведки США (ODNI) анонсировал, что прекращает брифинги, посвящённые безопасности президентских выборов. Это решение вызвало жёсткую критику со стороны спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и председателя парламентского комитета по разведке Адама Шиффа, пишет Newsweek.

По словам издания, накануне ODNI отправил американским законодателям серию посланий. В них директор национальной разведки Джон Рэтклифф сообщает, что вместо брифингов его ведомство будет предоставлять обновления о ситуации в письменном виде.

«Я считаю, что такой подход помогает гарантировать в максимально возможной степени то, что информация, которую ODNI предоставляет конгрессу в поддержку ваших надзорных обязанностей, касающихся безопасности выборов, иностранного злонамеренного влияния и вмешательства в выборы, не будет неправильно понята и политизирована, — подчеркнул Рэтклифф. — Он также позволит лучше защитить наши источники, методы и наиболее важную информацию от дополнительного несанкционированного раскрытия или неправомерного использования».

Пелоси и Шифф опубликовали в Twitter совместное заявление, в котором призвали ODNI возобновить брифинги. Они осудили шаг ведомства, назвав его «шокирующим отказом от своей законной обязанности держать конгресс в курсе последних событий и предательством права общественности знать, как иностранные державы пытаются подорвать американскую демократию».

«Вместо прозрачности администрация Трампа <…> уже стремилась продвигать ложную версию о равной заинтересованности нескольких стран в выборах и политике США. Цели и действия России, Китая и Ирана — не одно и то же. Только одна страна — Россия — активно предпринимает комплекс мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить такой исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам», — предположили авторы письма.

Ранее в этом месяце советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен со ссылкой на данные разведки США заявил, что и Китай, и РФ пытаются «вмешаться» в президентские выборы. Причём он утверждал, что КНР «ведёт кибервойну», чтобы лишить Трампа победы на выборах, так как он ввёл против страны санкции.

За несколько дней до того, как О’Брайен заговорил о Китае, директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина обвинил Россию в том, что она использует методы «дезинформации и пропаганды», чтобы «создавать и усиливать ложные представления» о кандидатах. Таким образом, по его словам, Москва якобы планирует помешать предвыборной кампании бывшего вице-президента Джо Байдена, напоминает Newsweek.