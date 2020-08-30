Бабич отметил плюсы развития особой экономической зоны в Чечне

30.08.2020, 14:08, Новости дня

Первый заместитель главы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич отметил значение развития особой экономической зоны (ОЭЗ) «Грозный» для роста экономики Чечни, а также скорое появление новых рабочих мест.

Михаил Бабич добавил, что достижение заявленных показателей эффективности ОЭЗ «Грозный» потребует концентрации усилий всех органов власти, передает ТАСС.

Делегация Минэкономразвития РФ во главе с Бабичем на выходных работает в Чеченской Республике.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов рассказывала об экономике Кавказа после присоединения к России.