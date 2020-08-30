Южная Осетия назвала сроки открытия границы с Россией

30.08.2020, 14:08, Новости дня

Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сообщил, что считает нужным открыть границу с Россией 15 сентября (въезд был закрыт с начала апреля в связи с пандемией), и поручил Министерству здравоохранения подготовиться к возможному скачку заболеваний коронавирусом.

«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы. Поэтому поручаю министерству здравоохранения нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать больных», – цитирует Бибилова его пресс-служба, передает ТАСС.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того сообщалось, что РФ на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.