Южная Осетия назвала сроки открытия границы с Россией
30.08.2020, 14:08, Новости дня
Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сообщил, что считает нужным открыть границу с Россией 15 сентября (въезд был закрыт с начала апреля в связи с пандемией), и поручил Министерству здравоохранения подготовиться к возможному скачку заболеваний коронавирусом.
«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы. Поэтому поручаю министерству здравоохранения нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать больных», – цитирует Бибилова его пресс-служба, передает ТАСС.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того сообщалось, что РФ на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.
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